¿Nos quita más tiempo de sueño el estrés o los ronquidos de la pareja?

Dejamos de dormir 350 horas al año por interrupciones, según un estudio

Solange Vázquez

Solange Vázquez

Domingo, 23 de noviembre 2025, 18:50

Comenta

Escucha la noticia

3 min.

Más de cuatro millones de personas padecen un trastorno del sueño crónico o grave en nuestro país. Son unas cifras tan abultadas que ya ni ... siquiera indagamos en las causas de ese mal dormir que nos acarrea tantas consecuencias negativas. ¡Quién no se ha echado a temblar al leer artículos científicos –algunos excesivamente alarmistas, ciertamente– sobre los posibles daños que causa a nuestra salud no descansar bien! Desde mayores posibilidades de padecer envejecimiento prematuro, hasta demencias, trastornos mentales y dolencias físicas de las más temibles. Así que, sí, dormir mal nos complica el presente y nos preocupa de cara al futuro.

