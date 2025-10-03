Muchas farmacias reciben desde hace semanas la pregunta de si se va a prohibir el retinol por parte de sus clientes porque han oído algo ... sobre ello. Lo cierto es que no, pero se ha regulado su uso. Desde el pasado mes de mayo, la Unión Europea ha limitado la concentración de retinol en productos cosméticos faciales a un 0,3% como máximo. El objetivo de esta normativa es evitar una posible sobreexposición a la vitamina A en personas con una ingesta elevada de esta molécula a través de alimentos y complementos nutricionales.

«El retinol es un principio activo seguro, lo que ocurre es que se estaba haciendo un uso indiscriminado y sin control de este ingrediente, pensando erróneamente que cuanto más concentrado y más veces se usase al día, mejor. Y la realidad es que no todas las pieles necesitan ni toleran concentraciones superiores a ese 0,3%», precisa la experta en dermofarmacia Gema Herrerías.

Los expertos consideran que el retinol puede ser beneficioso a partir de los 30 años, momento en el que empieza a ralentizarse la renovación celular y la síntesis de colágeno, no antes. «En pieles más jóvenes, solo se recomienda su aplicación en casos específicos –acné o manchas– y siempre bajo asesoramiento profesional. También conviene evitarlo o espaciar el uso de este ingrediente si hay una alteración de la función barrera de la piel», coinciden los expertos.