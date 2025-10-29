Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

¿Podemos saber si somos alérgicos a la picadura de la avispa asiática y vacunarnos?

La muerte de tres personas en Galicia en apenas dos semanas ha disparado todas las alarmas

Carmen Barreiro

Carmen Barreiro

Miércoles, 29 de octubre 2025, 19:12

Comenta

Escucha la noticia

4 min.

La muerte de tres personas en apenas dos semanas por la picadura de avispas velutinas (o asiáticas) en Galicia ha vuelto a encender las alarmas ... sobre la peligrosidad de una especie que no para de multiplicarse en nuestro país pese a los esfuerzos de diferentes organismos por colocar trampas y retirar nidos. Las reacciones alérgicas desencadenadas en determinadas personas por el veneno de estas avispas, cuya picadura puede llegar a ser letal (al ser de mayor tamaño inoculan más cantidad), las ha convertido en unos insectos especialmente temidos por la población en general y por los alérgicos en particular. La pregunta que surge ahora es: ¿hay alguna manera de saber si somos alérgicos a las velutinas para tomar medidas? Pues la realidad es que no se puede saber hasta que no te pica una...

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Carlos Fernández, el último prófugo del caso Malaya, queda en libertad
  2. 2 Aemet amplía la alerta amarilla a toda la provincia de Málaga y avisa de posibles tornados y mangas marinas
  3. 3 Supuesta violación en Benalmádena tras una cita en Tinder: «Sé que quieres mis genes superiores»
  4. 4

    Cierra el restaurante Noviembre tras 14 años en el Centro de Málaga
  5. 5

    Tres muertos en dos semanas en Galicia por el ataque de avispas asiáticas
  6. 6 Detenido en Benalmádena por retener en su casa y violar con «gran violencia» a una joven a la que conoció en Tinder
  7. 7 ¿Quieres optar a una VPO de alquiler en Málaga por unos 500 euros al mes? Esto es lo que tienes que saber
  8. 8

    Jesús Gámez: «Schuster es el entrenador menos profesional que me encontré en el fútbol»
  9. 9 Acuchilla en la cara a un hombre de 40 años a plena luz del día en el Centro de Málaga
  10. 10 Despliegue en el mar para arrestar a un hombre tras intentar atracar con un cuchillo a un médico en Marbella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur ¿Podemos saber si somos alérgicos a la picadura de la avispa asiática y vacunarnos?

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

¿Podemos saber si somos alérgicos a la picadura de la avispa asiática y vacunarnos?