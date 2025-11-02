Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Adobe Stock
Vivir | Salud

¿Es un niño 'movido' o es que tiene TDAH? Aprende dónde está el umbral

No terminan la tarea, pierden cosas, no están sentados, no esperan el turno para hablar... y otras líneas rojas

Yolanda Veiga

Yolanda Veiga

Domingo, 2 de noviembre 2025, 18:45

Comenta

Escucha la noticia

5 min.

En los años 60 los médicos le llamaban «reacciones hipercinéticas de la infancia». Aunque muchas familias simplemente asumieron que les había tocado un niño 'movido'... ... y ya está. El trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) puso por fin nombre a un diagnóstico esquivo que lo sigue siendo. El neuropediatra Alberto Fernández Jaén reconoce que hay tanto un infradiagnóstico –«más de la mitad de niños y adolescentes no están diagnosticados»– como un «diagnóstico erróneo» en muchos casos. Sucede porque los síntomas que caracterizan al TDAH «no son específicos, sino que están presentes en trastornos emocionales u otros del neurodesarrollo como el autismo o el trastorno del lenguaje». Es más, «podemos tenerlos en menor medida cualquiera de nosotros, ya que la presencia de un síntoma en un grado infrecuente lo puede presentar hasta el 80% o el 90% de la población». De ahí que sea difícil de identificar. ¿Dónde está el umbral entre el niño 'movido' y el TDAH? Esa es la clave. «La presencia muy frecuente de todos los síntomas que caracterizan a este trastorno se encuentran en un 1% de la población». Estos son los casos claros, pero, ¿y el resto?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un menor de once años atropellado en la autovía A-92 de Granada
  2. 2 ¿Por qué el pitufo se llama así en Málaga?
  3. 3

    Rafael Sánchez Durán: «Málaga está perdiendo una oportunidad industrial que no volverá en décadas»
  4. 4 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  5. 5 El Ayuntamiento de Málaga ofrece 266 plazas de empleo público: este es el listado de plazas disponibles
  6. 6

    Absentismo laboral: cada vez más bajas y más largas
  7. 7 Archivan la causa contra el jefe de la Policía Local de Alhaurín el Grande por la supuesta agresión a un joven, hijo del exjefe
  8. 8 Herida grave una joven de 21 años en Madrid tras recibir un disparo en la cara
  9. 9

    La Policía descarta el móvil terrorista en el ataque con cuchillos en un tren del Reino Unido
  10. 10 Evacuada una menor tras precipitarse por un barranco de unos 20 metros en Puerto de la Torre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur ¿Es un niño 'movido' o es que tiene TDAH? Aprende dónde está el umbral

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

¿Es un niño &#039;movido&#039; o es que tiene TDAH? Aprende dónde está el umbral