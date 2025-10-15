Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Adobe Stock
Vivir | Salud

Mejora del sueño, la memoria, el sexo... Cómo tomar ashwaganda para optimizar sus efectos

La planta de moda no está indicada en algunos casos

Silvia Osorio

Miércoles, 15 de octubre 2025, 00:25

Comenta

Ashwagandha. Esta palabra que parece un trabalenguas está de moda. Aunque no todo el mundo sabe lo que es. Se trata de otro de los ... suplementos de moda y ha desatado un verdadero furor por sus efectos antiinflamatorios y antioxidantes. En realidad, la ashwagandha no es ningún invento moderno, sino una planta medicinal que se encuentra en zonas de India, África y Oriente Medio. Y que «cuenta con propiedades farmacológicas como los adaptógenos», explica el Consejo General de Colegios Farmacéuticos. Esto quiere decir que ayuda al cuerpo a adaptarse al estrés, mejora el estado anímico y alivia el insomnio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Así será la reforma integral del Parque del Oeste en Málaga
  2. 2 Hallan grave a un hombre de 55 años con signos de violencia entre los escombros en Marbella
  3. 3 La obra del bus-VAO de entrada a Málaga supera el 80%: ¿Qué vehículos podrán circular?
  4. 4 Hallan un cadáver envuelto en un saco en el pantano de Casasola, en Almogía
  5. 5 Huelga y paros parciales por Palestina hoy en Málaga: ¿a qué servicios afectará?
  6. 6 Mónica, la madre soltera sin casa no acampará en el Parque: el Ayuntamiento de Málaga le busca un piso compartido
  7. 7 La autopsia descarta la participación de terceras personas en la muerte de la pareja de Coín
  8. 8

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  9. 9 Un hombre se refugia armado con dos cuchillos en una iglesia tras apuñalar a otro en Marbella
  10. 10 Una avería eléctrica complica la distribución de alimentos frescos en Mercamálaga: «Ha sido un caos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Mejora del sueño, la memoria, el sexo... Cómo tomar ashwaganda para optimizar sus efectos

Mejora del sueño, la memoria, el sexo... Cómo tomar ashwaganda para optimizar sus efectos