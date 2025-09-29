Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

¿Es mejor ducharse por la mañana o por la noche? La ciencia lo tiene claro

Ahora bien, no sirve de nada bañarnos a la hora correcta si no cambiamos las sábanas con regularidad.

Carmen Barreiro

Carmen Barreiro

Lunes, 29 de septiembre 2025, 18:58

Es uno de esos debates con bandos prácticamente irreconciliables. Salvando las distancias, algo parecido a lo que ocurre con la tortilla de patata con o ... sin cebolla. O eres de lo uno o de lo otro, no hay medias tintas. Así que vamos al lío. La ducha, ¿mejor por la mañana o por la noche? Los defensores del aseo matinal suelen destacar que asearse a primera hora no solo les espabila sino que les permite afrontar el día con otra actitud, mientras que los partidarios de pasar por el agua antes de dormir insisten en que les ayuda a conciliar el sueño, además de la sensación tan agradable que supone para ellos meterse en la cama recién duchado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El comercio chino se reinventa en Málaga
  2. 2 Compraventas de nuda propiedad en Málaga: cómo adquirir una vivienda a mitad de precio
  3. 3 Arnold Schwarzenegger: «Desde que me invitaron a Málaga, a la Comic-Con, dije: me apunto»
  4. 4 Accidente en cadena en Arriate: hay cuatro mujeres heridas
  5. 5 El marisco se va de Málaga: desaparecen especies y sube la mortalidad natural
  6. 6 Un joven de 19 años golpea y amenaza de muerte con un cuchillo a sus familiares en Benalmádena
  7. 7 Un fallecido y tres heridos en una colisión frontal entre dos coches en Vélez-Málaga
  8. 8 Compraventas de nuda propiedad en Málaga: cómo adquirir una vivienda a mitad de precio
  9. 9 ¿El 13 de octubre es festivo en Andalucía? ¿Habrá puente?
  10. 10 Avisos amarillos en Andalucía por lluvias de 15 litros por metro cuadrado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur ¿Es mejor ducharse por la mañana o por la noche? La ciencia lo tiene claro

¿Es mejor ducharse por la mañana o por la noche? La ciencia lo tiene claro