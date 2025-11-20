Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

¿Mascarillas faciales para niñas de 3 años? Polémica por el lanzamiento de una marca de 'skincare' para críos de preescolar

Detrás de la firma Rini está la actriz Shay Mitchell, protagonista de 'Pequeñas Mentirosas' y con una legión de seguidores en redes sociales

Carmen Barreiro

Carmen Barreiro

Jueves, 20 de noviembre 2025, 19:02

Rutinas de belleza coreanas y mascarillas faciales... para niñas a partir de 3 años. La actriz Shay Mitchell, mundialmente conocida por su papel protagonista en ... la serie 'Pequeñas Mentirosas', acaba de lanzar una marca de cosmética infantil que ha desatado una oleada de críticas no solo por la edad del público a la que va dirigida sino también por el mensaje que se transmite a los menores y que ha levantado ampollas. «Les quieren crear inseguridades antes incluso de que existan», «las niñas no necesitan 'skincare', necesitan jugar de forma despreocupada»... son algunos de los comentarios que se pueden leer en el perfil de la marca en Instagram.

