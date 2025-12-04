Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

«No me juzga», «no paso vergüenza»... por eso nos gusta más recurrir a la IA que al médico

Nueve de cada diez jóvenes y la mitad de los jubilados se autodiagnostica

Jesús J. Hernández

Jesús J. Hernández

Jueves, 4 de diciembre 2025, 00:26

Pregúntale a la IA si esa película está en cartelera, cómo preparar una salsa americana, quién ganó la batalla de Lepanto, en qué orden hay ... que sentar a la familia en Navidad... Pero no le traslades tus dudas sobre esa herida en la piel o esa tos que no cesa. Para eso hay que ir al médico. Parece de cajón, pero lo estamos haciendo mal, como tantas cosas.

