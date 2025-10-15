Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Morante de La Puebla, el día de su despedida en la plaza de Las Ventas. Borja Sánchez-Trillo (EFE)
Vivir | Salud

Cuando la inestabilidad emocional pasa a ser un trastorno mental... y se cobra carreras como la de Morante

Kurt Cobain, Lady Di o Angelina Jolie también han tenido que lidiar con continuas crisis, causadas en estos casos por un Trastorno Límite de la Personalidad, una enfermedad tan compleja como desconocida

Carmen Barreiro

Carmen Barreiro

Miércoles, 15 de octubre 2025, 18:16

Comenta

Escucha la noticia

5 min.

Morante de La Puebla sorprendió el domingo a todos los aficionados presentes en la plaza de Las Ventas al cortarse la coleta y anunciar su ... retirada definitiva de los ruedos por un problema de salud mental que arrastra desde hace dos décadas. El torero sevillano anunció hace unos meses que padece un «trastorno disociativo», agravado desde hace un par de años por un «cuadro depresivo mayor» que empeoró todavía más una enfermedad ya de por sí «muy compleja, muy triste y muy dolorosa», según sus propias palabras.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Coín
  2. 2 Huelga y paros parciales por Palestina hoy en Málaga: ¿a qué servicios afectará?
  3. 3 Un cadáver saponificado, envuelto en plástico y dentro de un saco en el pantano de Casasola
  4. 4

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  5. 5 Cuenta atrás para que la baliza V16 sea obligatoria: la fecha clave y la multa que te pondrán si no la llevas
  6. 6 Hallan un cadáver envuelto en un saco en el pantano de Casasola, en Almogía
  7. 7 Muere un obrero de 25 años al quedar sepultado cuando cavaba una zanja junto a una casa en Alcaucín
  8. 8 Andalucía, la comunidad con más autónomos, sale en tromba contra el «hachazo» en las cuotas que proyecta el Gobierno
  9. 9 Un hombre se refugia armado con dos cuchillos en una iglesia tras apuñalar a otro en Marbella
  10. 10 La obra del bus-VAO de entrada a Málaga supera el 80%: ¿Qué vehículos podrán circular?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Cuando la inestabilidad emocional pasa a ser un trastorno mental... y se cobra carreras como la de Morante

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

Cuando la inestabilidad emocional pasa a ser un trastorno mental... y se cobra carreras como la de Morante