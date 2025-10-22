Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vivir | Salud

Es más higiénico besar a tu perro que a tu novio barbudo

Si no se mima y se cuida, la barba es un auténtico imán para las bacterias

Carmen Barreiro

Carmen Barreiro

Miércoles, 22 de octubre 2025, 18:50

Comenta

Escucha la noticia

4 min.

Pues resulta que es más higiénico darle un beso a un perro que a un barbudo. Una investigación llevada a cabo en la clínica suiza ... Hirslanden ha llegado a la conclusión de que las barbas albergan más gérmenes que el pelaje de un perro. Como lo lees. De hecho, prácticamente la mitad de las bacterias encontradas en las muestras analizadas contenían organismos considerados peligrosos para la salud humana. El objetivo de este estudio era otro –intentaban determinar si era seguro para los humanos usar los mismos aparatos de resonancia magnética que antes habían utilizado animales–, pero los investigadores se encontraron sin pretenderlo con unos resultados que llamaron su atención.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alerta sanitaria por presencia de Listeria monocytogenes y Escherichia coli en un queso de cabra procedente de España
  2. 2 La Esperanza baraja dejar de cerrar el Jueves Santo en Málaga
  3. 3

    Investigan si los 200.000 euros del club El Candado acabaron en una empresa de criptomonedas denunciada por estafa piramidal
  4. 4 Muere el octogenario que se disparó cuando iban a desahuciarlo en Torremolinos
  5. 5 Enfrentamiento en La Corta: una paliza por rencillas previas y la alerta de detonaciones
  6. 6

    Destituyen al gerente del Real Club El Candado por un supuesto agujero contable de 200.000 euros
  7. 7 Un octogenario se dispara en la cabeza cuando lo iban a desahuciar en Torremolinos
  8. 8

    Carne de Kobe: el tesoro que se esconde en Fuente Olletas en Málaga
  9. 9

    Urbanismo, un embudo para grandes proyectos de Málaga
  10. 10 Miguelito El Cariñoso cierra tras medio siglo en el paseo marítimo de Pedregalejo de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Es más higiénico besar a tu perro que a tu novio barbudo

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

Es más higiénico besar a tu perro que a tu novio barbudo