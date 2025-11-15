Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Sí, entrenar la intuición es posible

No es magia: es tu cerebro tomando decisiones sin que te des cuenta y de una forma más eficiente de lo que crees

Julio Arrieta

Julio Arrieta

Sábado, 15 de noviembre 2025, 19:13

Comenta

Escucha la noticia

4 min.

Cierra los ojos y piensa en la última vez que tomaste una decisión importante. ¿Analizaste todas las variables, escribiste una lista de pros y contras ... y te decidiste, o seguiste una corazonada? Si fue lo segundo, no es una rareza: la mayoría de las 35.000 decisiones que tomamos cada día –sí, alguien se ha molestado en estimar cuántas son– nacen de un proceso invisible y veloz, muy alejado del pensamiento lógico y racional que nos enseñan a valorar en colegios, universidades y empresas. Ese territorio es el de la intuición, y según el neurocientífico Mikel Alonso, resulta que merece mucho más crédito del que solemos concederle.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Málaga, en aviso amarillo por riesgo de hasta 20 litros en una hora
  2. 2 El segundo premio de la Lotería Nacional cae íntegro en Málaga por segundo sábado consecutivo
  3. 3 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  4. 4 Rescate en La Malagueta: un hombre asegura que lo lanzaron al mar desde un espigón tras robarle
  5. 5 Internan al autor del crimen de Ismail, el conductor de Bolt que recibió 46 puñaladas en Fuengirola
  6. 6 Protección de Datos multa con 2.000 euros a una comunidad por el controvertido sistema de recogida de paquetes acordado por los vecinos
  7. 7 Resuelto el asesinato de los Jardines de Picasso: detenido por matar a golpes a un indigente mientras dormía
  8. 8 El Hospital de Día Oncohematológico del Clínico entra en funcionamiento con el triple de su capacidad actual
  9. 9 En libertad el detenido por el accidente en el que murió un joven de 18 años en Coín
  10. 10

    Un club de remo de Málaga restaura y devuelve al mar una jábega centenaria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Sí, entrenar la intuición es posible

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

Sí, entrenar la intuición es posible