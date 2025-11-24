Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Estas son las enfermedades que puede revelar el estado de tu pelo

Un solo centímetro de cabello almacena un mes entero de información biológica

Carmen Barreiro

Lunes, 24 de noviembre 2025, 00:04

El pelo es una de nuestras señas de identidad. De ahí el drama cuando te lo cortan más de lo que querías, lo tiñes de ... un color que no te favorece o empiezas a notar que se cae más de la cuenta y la coronilla queda despoblada. Pero el cabello no solo nos define estéticamente. Su aspecto, ritmo de crecimiento, textura e incluso el lugar donde crece –o desaparece– funcionan como un chivato muy fiable de nuestro estado de salud. De hecho, un solo centímetro de pelo almacena un mes entero de información biológica y su análisis puede detectar desde consumo de drogas hasta intoxicaciones, nivel de estrés, alteraciones hormonales o también falta de nutrientes.

