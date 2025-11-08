Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Viivr | Salud

¿Dormido yo? ¡Qué va!' Por qué siempre nos parece que estamos despiertos (y no)

Eso que siempre dice tu padre frente a la televisión se llama sueño paradójico

Jesús J. Hernández

Jesús J. Hernández

Sábado, 8 de noviembre 2025, 19:15

Ese padre (seguramente ya algo mayor) que se va quedando dormido con el mando en la mano. Y que se queda frito del todo antes ... de que el resto de la familia se levante en armas porque quiere cambiar de canal. «¡Que no estoy dormido, que sólo he cerrado los ojos un momento!». Un instante... de película y media o de tres capítulos consecutivos de una serie para ser exactos. Esta situación seguro que nos suena a todos. Pues resulta que ese fenómeno de negar que nos hemos dormido –porque realmente creemos que hemos permanecido despiertos, no porque tengamos la desfachatez de mentir sobre algo que los demás ven evidente– tiene una explicación científica.

