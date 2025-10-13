Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Marcos Llorente lleva las gafas con lentes amarillas durante una entrevista.
Vivir | Salud

Esto dice la ciencia sobre las gafas amarillas que llevan Marcos Llorente y Laporte

Los futbolistas aseguran que las usan para protegerse de la luz azul que emiten las pantallas de los dispositivos electrónicos

Carmen Barreiro

Carmen Barreiro

Lunes, 13 de octubre 2025, 18:55

Comenta

Escucha la noticia

4 min.

Varios jugadores de la selección española de fútbol, encabezados por el polémico Marcos Llorente, han vuelto a poner de moda las gafas con cristales amarillos. ... Las llevan puestas en las ruedas de prensa, en entrevistas, en el aeropuerto, en los paseos por el hotel, en las charlas con el técnico... Se trata de un accesorio que ha llamado la atención no solo por su estética –y porque llevar gafas tintadas en interiores es algo excéntrico–, sino también por la justificación que está detrás de su uso: utilizan este tipo de lentes porque, supuestamente, protegen sus ojos de la «nociva» luz azul que emiten las pantallas. Y, claro, las llevan ellos y, automáticamente, se multiplican las ventas de gafas con cristales amarillos: unos las comprarán por parecerse a sus ídolos y otros porque les 'compran' el discurso de que son buenas para la salud visual.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El DNI hallado en el accidente mortal de la N-340 pertenece a un hombre apuñalado en un robo
  2. 2

    Málaga ya trabaja en grandes incineradoras por la prohibición de enterrar basura en los vertederos
  3. 3 El SEPE concede el subsidio por paro a empleados con contratos a media jornada si cumplen este requisito
  4. 4 Así queda el Málaga en la clasificación de Segunda División tras su goleada al Deportivo
  5. 5 Hallan los cadáveres de una pareja en una infravivienda en Coín
  6. 6

    Dean Huijsen, talismán en la victoria del Málaga frente al Deportivo
  7. 7 Doble premio en Málaga del sorteo extraordinario de la Lotería Nacional por el día de la Hispanidad del domingo 12 de octubre de 2025
  8. 8 Dos evacuados al Hospital de la Axarquía tras sufrir sendos infartos en la playa de Torrox
  9. 9 Tres años de cárcel por quemar la casa equivocada al intentar vengarse de un examante de su novia en Málaga
  10. 10 Nuevo tiroteo de madrugada en Marbella: disparan a un hombre cuando entraba a un domicilio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Esto dice la ciencia sobre las gafas amarillas que llevan Marcos Llorente y Laporte

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

Esto dice la ciencia sobre las gafas amarillas que llevan Marcos Llorente y Laporte