Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Adobe Stock
Vivir | Salud

Cuatro fórmulas para que nos 'resbale' el estrés del trabajo

Ya es la segunda causa de baja laboral en España

Solange Vázquez

Solange Vázquez

Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:04

Escucha la noticia

4 min.

Todos conocemos a algunas personas inmunes al estrés laboral, que a menudo despiertan comentarios de admiración por este 'superpoder'. Gente tocada de la mano de ... Dios pero que para nada es representativa del común de los mortales. Poca gente se libra. De hecho, según datos del Ministerio de Sanidad, el estrés ya es la segunda causa de baja laboral después de las dolencias musculoesqueléticas. Hace dos años se tocó techo y llegó a haber casi 600.000 trabajadores con incapacidades temporales por trastornos mentales y de comportamiento. ¿Qué pasa para que el estrés laboral nos socave la salud y el ánimo de este modo? «Cada vez más investigaciones sugieren que, en la mayoría de los casos, las causas no son nuestros mecanismos de afrontamiento defectuosos, sino que están profundamente arraigadas en nuestros entornos laborales. Es decir, no estamos fallando como personas, estamos siendo sobrecargados por sistemas de trabajo insostenibles», asegura la psicóloga y escritora Valeria Sabater. La gran pregunta es: ¿podemos hacernos fuertes frente al estrés y que nos 'resbale' todo lo posible? He aquí cuatro maneras de 'torearlo' mejor.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Parte el labio de un puñetazo a un tuno porque se negó a tocar la guitarra en Mijas
  2. 2 Polémica por la condecoración a un policía local de Benalmádena procesado por supuestos abusos a tres sobrinas
  3. 3 Caso Stradivarius: una dependienta se apropia de 40 euros de una devolución y el Supremo avala la videovigilancia como prueba para su despido
  4. 4 Utamed arranca con 1.500 alumnos y el objetivo de «ser motor» de la innovación educativa
  5. 5 La Junta ampliará la deducción fiscal de 200 euros por hijo a todas las familias sin límite de renta
  6. 6 Diego René suma y sigue: abre La Tabernilla, su octavo restaurante en Málaga
  7. 7 Luto en Protección Civil de Málaga por la muerte de un voluntario de 40 años
  8. 8 Cambios en el carnet de conducir del coche a partir de hoy en España: la DGT confirma el nuevo modelo de examen
  9. 9 Una semana antes del butrón de Cristo de la Epidemia intentaron entrar en otro local contiguo a la tienda de antigüedades
  10. 10 ¿Vuelve la lluvia a Málaga? estas son las zonas con más probabilidad de agua

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Cuatro fórmulas para que nos 'resbale' el estrés del trabajo

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

Cuatro fórmulas para que nos &#039;resbale&#039; el estrés del trabajo