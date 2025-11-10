Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vivir | Salud

La ciencia dicta sentencia: a cierta edad, mejor 'fofisano' que por debajo del peso

Un IMC demasiado bajo triplica el riesgo de mortalidad respecto a los valores normales, concluye un estudio danés

José Carlos Castillo

José Carlos Castillo

Lunes, 10 de noviembre 2025, 19:03

Comenta

Escucha la noticia

5 min.

Pasarse de kilos se ha relacionado con una salud empobrecida. Y si bien es verdad que la obesidad conlleva riesgos –sobre todo, cardiovasculares–, cometeríamos un ... error al pensar que todo se arregla sometiéndonos a un proceso de adelgazamiento agresivo. Es decir, matarnos de hambre creyendo que eso nos hará más fuertes y menos proclives a las enfermedades es un error. De hecho, tal y como ha concluido un estudio llevado a cabo por el Steno Diabetes Center Aarhus (Dinamarca), tener un índice de masa corporal (IMC) bajo puede resultar más peligroso que un sobrepeso moderado. 

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Marriott cierra por sorpresa el hotel Salitre Málaga Centro y sus clientes deberán abandonarlo este lunes
  2. 2 Nueva ayuda para que los jóvenes andaluces se saquen el carné de conducir: estos serán los requisitos
  3. 3 Susto en Bailén-Miraflores por el incendio de un autobús de la EMT
  4. 4 Paga extra de Navidad de los pensionistas: ¿cuándo la ingresan los bancos?
  5. 5 Miles de personas recorren el Centro de Málaga en defensa de la sanidad pública
  6. 6 Susto en Algarrobo-Costa por un aparatoso incendio en la terraza de una vivienda
  7. 7 Revisiones dentales gratuitas: el SAS empieza a llamar para concertar las primeras citas
  8. 8

    El trámite que tienes que hacer a partir de ahora para volar en Ryanair desde Málaga
  9. 9

    Año y medio para las municipales: ya empiezan los codazos para estar en las listas en Málaga capital
  10. 10 Adiós a la Cafetería Cavana tras más de medio siglo en pleno corazón turístico de Nerja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La ciencia dicta sentencia: a cierta edad, mejor 'fofisano' que por debajo del peso

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

La ciencia dicta sentencia: a cierta edad, mejor &#039;fofisano&#039; que por debajo del peso