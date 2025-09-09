Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La otra cara del calzado 'barefoot': no todos los niños lo pueden llevar

Los zapatos respetuosos se desaconsejan «en críos que se caen con frecuencia, desgastan más la suela de un lado que de otro o tienen molestias»

Carmen Barreiro

Carmen Barreiro

Martes, 9 de septiembre 2025, 00:25

Son los zapatos de moda, el calzado respetuoso, también conocido como 'barefoot', ese que imita la forma de andar descalzo y que arrasa sobre todo ... entre los más pequeños por sus supuestos beneficios para el desarrollo del pie. Pero, ¿este tipo de calzado flexible, con suela plana y sin apenas refuerzo es realmente bueno para los críos?, se preguntan muchos padres ante esta nueva tendencia. «Son beneficiosos para la salud de los pies, sí, pero no sirven para todos», advierten los podólogos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Escapan de un incendio por la fachada en el barrio de la Victoria: seis viviendas afectadas y un hospitalizado
  2. 2 Los pasteles de nata más famosos de Oporto aterrizan en Málaga
  3. 3 Ingresado con policontusiones tras estrellarse con su coche en una rotonda en Vélez-Málaga
  4. 4 Todo el litoral malagueño, en aviso amarillo este martes
  5. 5

    El terror golpea Jerusalén con un atentado que deja seis muertos, entre ellos un español
  6. 6 El silencio más difícil: cómo detectar el abuso sexual infantil
  7. 7 Estos son los talleres gratuitos que puedes hacer en Málaga: cómo y cuándo solicitarlos
  8. 8 Desaparecen las retenciones tras el incendio de una furgoneta en la A-45 a la altura de Antequera
  9. 9

    La búsqueda de habitación salta de los portales inmobiliarios a las redes sociales
  10. 10

    Alhaurín de la Torre logra, a la segunda, atraer inversiones para construir VPO en un suelo municipal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La otra cara del calzado 'barefoot': no todos los niños lo pueden llevar

La otra cara del calzado &#039;barefoot&#039;: no todos los niños lo pueden llevar