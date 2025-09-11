Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

¿Por qué 'resucitan' los matrimonios lavanda?

Esta opción usada antaño sobre todo como tapadera para la homosexualidad ha dado un giro: ahora la generación Z la ha reinterpretado

Solange Vázquez

Solange Vázquez

Jueves, 11 de septiembre 2025, 19:08

Escucha la noticia

4 min.

Escribió Goethe que «el amor es una cosa ideal y el matrimonio, una cosa real». Y los que no somos genios de la literatura como ... él decimos a veces que es una 'cosa' y punto, porque en ocasiones ya no sabemos ni cómo definirlo. ¿Por qué? Porque, cuando nos casamos, ese vínculo se sustenta, normalmente, en el amor, y cuando este decae por distintos motivos..., pues se queda sin pilares y hay que apuntalarlo a toda prisa con otros aspectos si queremos conservarlo. ¿Y si, en lugar de cifrar todo el éxito de una unión de pareja en los sentimientos, lo hiciésemos ya de inicio en cuestiones prácticas (compañía, apoyo, amistad, compartir gastos y vivienda o ventajas fiscales o laborales)? Es una tendencia a la que se ha apuntado con alegría la generación Z (veinteañeros), que se casa poco y, cuando lo hace, muchas veces elige crear lo que se conoce como 'matrimonio lavanda', el arreglo de toda la vida que se materializa por motivos prácticos y no románticos. Hasta hace no tanto, las personas homosexuales solían recurrir a ellos como tapadera  (todavía se hace por este motivo, pero menos ), para que no les complicasen la vida. Y ahora los jóvenes de la generación Z, por otros motivos, buscan exactamente lo mismo: hacerse la vida más fácil. ¿Funciona?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Extinguido el incendio de Benalmádena y restablecida la circulación de trenes tras el desalojo de 200 vecinos
  2. 2 Un nuevo bus circular y exprés une Rincón de la Victoria y Málaga: el trayecto de vuelta es innovador
  3. 3 Mata a un hombre y se atrinchera más de 12 horas con la mujer del fallecido en Granada
  4. 4 Miguel Carcaño, condenado por el asesinato de Marta del Castillo, trasladado a la prisión de Archidona
  5. 5 Investigado por la muerte de su perra tras dejarla olvidada en su coche en pleno agosto en Málaga
  6. 6 Una valla gigante para localizar a la chihuahua Betty en Alhaurín de la Torre
  7. 7

    25 años del corrimiento de tierras de Montegolf en Málaga: «Aquel día se nos rompió la vida»
  8. 8 La investigación apunta a que el origen del fuego de Benalmádena está en un chalé okupado
  9. 9 ¿Hay riesgo de contagio a personas de la gripe aviar en Málaga? Dos expertos en infecciones virales responden
  10. 10 Dos vecinas vencen a su comunidad en el Supremo: las reconoce como legítimas propietarias de dos trasteros tras 30 años de uso exclusivo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur ¿Por qué 'resucitan' los matrimonios lavanda?

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

¿Por qué &#039;resucitan&#039; los matrimonios lavanda?