Vivir | Relaciones humanas

«Todos metemos la pata (pero yo no he sido)»

Así funcionan las autojustificaciones en las que caemos sin darnos cuenta cuando cometemos errores (y le echamos la culpa a otro)

Julio Arrieta

Julio Arrieta

Sábado, 4 de octubre 2025, 00:06

Todos cometemos errores. Ytodos tendemos a autojustificarnos y echarle la culpa a otro para escurrir el bulto. Y el mecanismo es el mismo independientemente de ... la escala del error. «Olvidé poner la lavadora, pero es que no me dijiste que tenía que hacerlo y de todas formas no hay ropa sucia como para llenarla y no hace falta». «Atacamos Irak aunque no había armas de destrucción masiva, me informaron mal, pero de todos modos acabamos con un tipo muy malo». ¿Por qué es tan difícil decir «me equivoqué» y creérnoslo de verdad?

