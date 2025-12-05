Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Adobe Stock
Vivir | Relaciones humanas

Guía 'tranquilizante' para los que sufren cuando van a coger un avión

La aviación comercial registra un accidente grave por cada 3,7 millones de vuelos

José Carlos Castillo

José Carlos Castillo

Viernes, 5 de diciembre 2025, 00:23

Comenta

Escucha la noticia

5 min.

A ver si les suena: «Comienzo a sentir angustia nada más reservar un billete, meses antes del vuelo. Sé que es irracional, pero mi mente ... interpreta cada día que pasa como uno menos hasta la fecha en que me jugaré la vida. Lo peor es que ni siquiera disfruto del viaje después de aterrizar. Paso esos días pensando en lo que falta para coger el avión de vuelta y volver a experimentar la ansiedad del despegue, las turbulencias y los pitidos varios del aparato en las alturas». Lo cuenta Julián P. , de 38 años, pero es la historia de mucha gente, quizá la suya que va a viajar este puente y lleva dándole vueltas al asunto un tiempo...

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Reabierto al tráfico la A-92M afectada por el vuelco de un camión
  2. 2 Una menor de dos años da positivo en cocaína tras retirarle la custodia a sus padres por desnutrición y suciedad en Málaga
  3. 3

    La necrópolis romana del metro en Hilera es ya la mayor de la historia en Málaga
  4. 4 La nueva variante de la gripe es más contagiosa y resistente a las vacunas
  5. 5 Ferraz tenía en junio la denuncia por presunto acoso sexual en Torremolinos
  6. 6 Sanidad ordena la retirada de varios lotes de un conocido antidepresivo
  7. 7

    «Hoy es un día triste pero seguiremos año tras año hasta que nuestro hermano sea reconocido víctima del terrorismo de Estado»
  8. 8 Segundo tiroteo en Marbella en 24 horas: disparan a un joven de 26 años en la tibia
  9. 9 Segundo tiroteo en Marbella en 24 horas: disparan a un joven de 26 años en la tibia
  10. 10 Fallece en un accidente Paco Rodríguez, histórico fotógrafo del deporte malagueño

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Guía 'tranquilizante' para los que sufren cuando van a coger un avión

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

Guía &#039;tranquilizante&#039; para los que sufren cuando van a coger un avión