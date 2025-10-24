Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Así funciona el 'misterioso' radar del peligro que todos tenemos en la cabeza

¿Confías mucho en tu intuición? Pues ten cuidado porque puede fallar

Jesús J. Hernández

Jesús J. Hernández

Viernes, 24 de octubre 2025, 19:00

Comenta

Escucha la noticia

4 min.

Tiene el tamaño de una almendra y está alojada en mitad del cerebro. La amígdala es un poderoso radar del peligro y puede estar detrás ... de muchas de esas sensaciones que llamamos intuición o sexto sentido. La neurocientífica DiegoEmilia Redolar la define como «una estructura subcortical que continuamente está buscando señales de peligro en nuestro entorno».Esta experta de la Universitat Oberta de Catalunya acaba de completar un experimento en laboratorio que ayuda a entender cómo funciona. Spoiler: sí, detectamos el peligro inminente antes incluso de ser conscientes de él.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La empresa de criptomonedas en la que presuntamente invirtió el gerente de El Candado acumula más de 150 afectados
  2. 2

    Primer paso para convertir el edificio de Telefónica en un hotel de lujo junto a la Catedral de Málaga
  3. 3 Tercer apuñalamiento consecutivo en Málaga capital: evacúan a un hombre de 54 años con una herida en el tórax
  4. 4 ¿Cuánto vale mi piso?: Los notarios lanzan el portal de la vivienda para consultar los precios «reales» de mercado
  5. 5 A juicio el hijo de Ángela, la mujer hallada sin vida en una arqueta de Teatinos
  6. 6 Liberan en Málaga a una mujer y a sus dos hijos tras 13 días secuestrados en un coche por su expareja
  7. 7 Una sentencia «pionera» concede a una guardia civil una reducción del 99% de su jornada laboral
  8. 8

    Primera condena en España por agresión sexual tras quitarse el preservativo sin avisar en una relación consentida
  9. 9 Media hora de persecución policial en Villanueva del Trabuco: colisiona con más de 20 coches
  10. 10 Vendido en Málaga el segundo premio de la Lotería Nacional de este 23 de octubre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Así funciona el 'misterioso' radar del peligro que todos tenemos en la cabeza

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

Así funciona el &#039;misterioso&#039; radar del peligro que todos tenemos en la cabeza