Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vivir | Relaciones humanas

¿Tengo que dejar herencia a un hijastro? ¿Y pasarle una pensión?

Estos son los derechos y deberes de las familias reconstituidas

Carmen Barreiro

Carmen Barreiro

Viernes, 31 de octubre 2025, 19:00

Comenta

Escucha la noticia

4 min.

Tus dos niños, la mía y la que tenemos en común. Esta podría ser la descripción de una de tantas familias reconstituidas, nombre con el ... que se conoce oficialmente a los hogares en los que al menos uno de los miembros de la pareja tiene hijos de una relación anterior. Muchos ya son padres y ahora también... padrastros, un rol que no siempre es fácil de gestionar pese a que cada vez son más los hombres y mujeres con hijos que rehacen su vida sentimental con otras personas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  2. 2 Miles de pruebas suspendidas y parte de las muestras de sangre irán a la basura por la huelga de técnicos sanitarios en Málaga
  3. 3 Un nuevo atasco kilométrico aviva el choque institucional por los problemas de movilidad
  4. 4 Estas son las cinco opciones que baraja el Ayuntamiento de Málaga para la Nueva Rosaleda
  5. 5 La DGT recibió el primer aviso del camión averiado cinco horas antes del atasco
  6. 6

    Rincón de la Victoria es el pueblo de Málaga con mayor renta per cápita y Benahavís, el más desigual
  7. 7 Envían a prisión a un hombre por la desaparición de un vecino de Cómpeta hace más de dos meses
  8. 8 ¿Volverá la lluvia este primer fin de semana de noviembre a Málaga?
  9. 9 Victoria, la malagueña de seis años que espera un donante de médula
  10. 10 Halloween en Málaga 2025: planes y celebraciones para una noche de muerte

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur ¿Tengo que dejar herencia a un hijastro? ¿Y pasarle una pensión?

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

¿Tengo que dejar herencia a un hijastro? ¿Y pasarle una pensión?