Vivir | Relaciones humanas

Así se crea una mentira convincente en ocho pasos (y por qué no debes tocarte la cabeza al soltarla)

Thomas Erikson, uno de los mayores expertos mundiales en patrones de conducta y autor de varios best-sellers, nos lo explica «para que las reconozcamos cuando alguien nos cuente una»

Solange Vázquez

Solange Vázquez

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 19:17

Nadie es tan caradura como para afirmar que nunca miente –todos lo hacemos y, de hecho, se estima que cuando conocemos a alguien soltamos tres ... en los cinco primeros minutos–, ni tampoco tan inocente como para creer que nuestros semejantes no nos cuentan trolas a diestro y siniestro. Es decir, vivimos rodeados de mentiras, sí. Y eso suena fatal, pero es una verdad que no admite discusión. ¿Cuál es el motivo de que digamos tantas? «Es un mal hábito que tenemos muy arraigado. Está en nuestra biología engañar... Mentimos, aunque no sea necesario, porque intentamos escaparnos de situaciones desagradables.», señala a este diario el sueco Thomas Erikson, experto en interpretación de patrones de comportamiento y 'coach' de ejecutivos de empresas como Ikea, Coca-Cola o Microsoft.

Así se crea una mentira convincente en ocho pasos (y por qué no debes tocarte la cabeza al soltarla)