Estas son las graves consecuencias que tiene un coma etílico en un chaval de 14 años

El organismo acusa los efectos por todas partes: desde caries a neumonía por aspiración, daño hepático, ansiedad y mayor impulsividad

Yolanda Veiga

Yolanda Veiga

Domingo, 28 de septiembre 2025, 00:25

Los chavales se toman la primera caña antes de los 14 años. No solo eso. A esa edad, un 22,5% ya ha sufrido al ... menos una «intoxicación etílica aguda», porcentaje que se eleva al 38,3% entre los que han cumplido ya 15 años y que se dispara hasta el 54,1% a los 16, según los datos de la Encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas Secundarias en España correspondientes a 2023 del Ministerio de Sanidad. A los chavales que acaban por esta causa en el servicio de Urgencias del hospital les esperan consecuencias que trascienden del castigo en casa.

