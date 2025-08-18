Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

¿Cómo enseño a montar en bici a mi peque? Ojo, no vale la forma en que aprendiste tú

Seguridad, confianza y juego son las claves para dar las primeras pedaladas

Julio Arrieta

Lunes, 18 de agosto 2025, 19:17

A veces olvidamos lo que nos costó aprender a montar en bici. La inquietud e inseguridad que sentimos cuando nos retiraron un ruedín –porque antes ... se hacía así, se quitaba primero uno y después, cuando ganábamos seguridad, el otro– ;el vértigo cuando dimos las primeras pedaladas con nuestra madre agarrando el sillín... Y, por fin, la mezcla de pánico y triunfo cuando nos dábamos cuenta de que nadie nos sujetaba y que llevábamos un buen rato dando vueltas al patio sin ningún apoyo. Ahora, sobre todo desde la aparición de las bicis de equilibrio, el guion de este capítulo de la infancia ha cambiado. Nuestros peques ya no aprenden como lo hicimos nosotros, por lo que hay que reaprender para enseñar. Te contamos algunas claves.

¿Cómo enseño a montar en bici a mi peque? Ojo, no vale la forma en que aprendiste tú