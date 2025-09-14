Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Vivir | Padres e hijos

«Me metían caca de perro en el estuche» y otros testimonios del acoso escolar

Víctimas de bullying cuéntan cómo sus agresores les vejaban

Yolanda Veiga

Yolanda Veiga

Domingo, 14 de septiembre 2025, 09:35

El acoso escolar adopta las formas más crueles, desde un chicle pegado en la cabeza, a una paliza en el baño, vejaciones sexuales y ... un rosario de humillaciones en público que destrozan la autoestima de las víctimas. Estos son algunos de los testimonios que se recogen el libro 'Te espero a la salida'.

