Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Maike Torralvo en el circo Holiday instalado en Bilbao. Jordi Alemany

Maike Torralvo Artista de circo

Un verano a la última
«Hay padres que dicen: 'Va a venir el payaso y te va a comer'»

Maike Torralvo ·

Es el payaso augusto del circo Holiday y lleva en la pista desde los tres años

Oskar Belategui

Oskar Belategui

Bilbao

Domingo, 31 de agosto 2025, 00:04

Escucha la noticia

4 min.

Hijo de portugués y española que se hacían llamar Los Antonys, Maike Torralvo (Madrid, 1991) es el último de seis generaciones dedicadas al circo. Ha ... sido los dos payasos, carablanca y augusto, hace reír en el idioma que le pongas y estos días actúa en el circo Holiday en Bilbao, con Rody Aragón como cabeza de cartel.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La confesión de una víctima del entrenador de kárate de Torremolinos a dos amigos desveló los presuntos abusos hacia ellos
  2. 2

    Comer es más caro que nunca y ya se resiente el negocio de la hostelería en Málaga
  3. 3 Estos son los nuevos radares de Málaga que empezarán a multar en septiembre
  4. 4

    Aurelio Rojas, el cardiólogo malagueño de los 600.000 seguidores
  5. 5 Así es el hotel de Leo Messi que está a menos de una hora de Málaga
  6. 6 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  7. 7

    Zafarrancho del Málaga al cierre del mercado de fichajes
  8. 8 El nuevo horario de Mercadona a partir del próximo 1 de septiembre
  9. 9

    Carmina Rodríguez: «Me gusta rendirles homenaje con mi marca a los pocos sitios de Málaga que quedan con autenticidad»
  10. 10 Retrasos «importantes» en los AVE entre Málaga y Madrid por el incendio de un tren en Ciudad Real en plena operación retorno

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur «Hay padres que dicen: 'Va a venir el payaso y te va a comer'»

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

«Hay padres que dicen: &#039;Va a venir el payaso y te va a comer&#039;»