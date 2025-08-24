Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Por qué usamos cada vez más el despertador en vacaciones

Madrugones, colas, discusiones con familiares y amigos... ¿Descansamos en verano o nos estresamos?

Carmen Barreiro

Carmen Barreiro

Domingo, 24 de agosto 2025, 00:04

Pon el despertador a las 6.30 porque tenemos que estar desayunados y con las mochilas preparadas para las 7.30. A esa hora nos ... recoge un autobús que nos llevará hasta el puerto, donde cogeremos un barquito. Después, tres cuartos de hora de travesía hasta llegar a la isla. Nada más desembarcar, tenemos veinte minutos para llegar al punto de partida de la ruta de senderismo. Y, ojo, porque si llegamos más tarde de las nueve, ya no podremos subir hasta al faro. Tenemos cuatro horas para completar el circuito. A las 13.30 hemos reservado en un restaurante. Hay que llegar puntuales porque a las 15.00 horas empieza el segundo turno de comidas. El postre lo podemos tomar en una heladería muy famosa. Está un poco lejos, pero todo el mundo la recomienda. Eso sí, calcula más de media hora de cola...

Espacios grises

