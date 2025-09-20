Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La razón por la que no debes dejar que el algoritmo de Netflix elija por ti qué ver

Todas las plataformas de 'streaming' abruman con la amplitud de su catálogo, pero es necesario que no nos dejemos llevar y tomemos las riendas... por nuestro cerebro

Julia Fernández

Julia Fernández

Sábado, 20 de septiembre 2025, 00:19

Otro asunto de las plataformas de 'streaming' que nos deja el cerebro un poco frito es su amplio catálogo. Tienen tantas cosas que nos bloqueamos ... a la hora de elegir qué ver. Sin embargo, sus creadores nos facilitan esa tarea con el uso del algoritmo, que es quien nos sugiere títulos «que podrían gustarnos». ¿Bien, verdad?

