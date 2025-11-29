Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

¿Ya quemados por las compras navideñas? Ideas para 'sobrevivir'

Tres consultoras cifran el caos: 6 de cada 10 no puede más y un 84% quiere rebajar gastos

Jesús J. Hernández

Sábado, 29 de noviembre 2025, 00:07

Tres de las principales consultoras del mundo, Deloitte, PwC y Accenture, han publicado en los últimos días informes que revelan algo que tú ya intuías. ... Basta con dar una vuelta por la calle más comercial de la ciudad o sondear en la cuadrilla cómo llevan los preparativos de la Navidad. Estrés récord. Vaya sorpresón. Ahora hay datos que lo avalan. Seis de cada diez encuestados por Deloitte describen las compras navideñas como estresantes. El 85% deja el carrito de la compra a medias por «indecisión o frustración», según Accenture. Y además, todo está carísimo y a nadie le sobra. El informe de Perspectivas Navideñas 2025 de PwC detalla que el 84% prevé reducir sus gastos. Vamos justitos de espíritu navideño.

