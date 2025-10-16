Por qué a los niños les flipan las Demon Hunters, el grupo (virtual) de K-pop

El número uno esta semana en la lista Billboard 100, la que recoge las canciones y álbumes que más pegan en el mundo, es 'Golden', ... de Huntr/x un grupo de nombre casi impronunciable y... virtual. Son tres chicas que no existen en el mundo real, sino que se concibieron como personajes para un filme que se estrenó en junio, 'KPop Demon Hunters' ('Las Guerreras del KPop'), y que en su primera semana en Netflix consiguió 26 millones de visualizaciones en todo el mundo. Fue lo más visto en 33 países. Y para finales de agosto, cuando se estrenó en los cines físicos, ya era la película más vista de la historia de la plataforma con 236 millones de visionados.

Pero aunque Huntr/x sea un grupo virtual, las que ponen voz a sus canciones son de carne y hueso, tres cantantes profesionales que, ante el éxito del filme y de las canciones, se han unido para interpretar en la realidad a los personajes de ficción. Hace unos días estuvieron en el programa del todopoderoso Jimmy Fallon (nadie va a su programa si no es una estrella) para celebrar que son ya disco de platino, lo que muestra que los niños –porque las guerreras del K-Pop son más para ellos que para adolescentes– son un motor de consumo de primer orden.

De hecho, este mismo lunes, Zara ha presentado una colección de ropa inspirada en la película... Y los disfraces de los personajes del filme –sobre todo los de las tres integrantes de Huntr/x– están a precios desmesurados en Amazon, con Halloween a la vuelta de la esquina. ¿Pero qué es lo que hace tan especial al grupo y a la película?

1 Un grupo virtual «Lleva detrás una afinada maquinaria para entretener»

EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami son las cantantes que interprentan las canciones de Huntr/x

Huntr/x es una formación de K-Pop (abreviatura de Korean Popular Music), pero no al uso. Lo habitual de esta corrriente –que se ha convertido en un fenómeno global por su poder visual– es que sus integrantes «se entrenen desde edades tempranas para convertirse en 'idols'» a los que luego la industria une en un grupo, explica Gemma Riesgo, guionista y autora del libro 'La ola coreana', una guía esencial para entender el K-Pop. Así han nacido todas las bandas hasta ahora: de gente real 'entrenada' a boom comercial y, de ahí, a producto de marketing, con o sin reflejo en la ficción. Pero en este caso, el camino ha sido el contrario: personajes creados para una película han tenido tanto éxito que los han 'trasladado' a la realidad para aprovechar su tirón.

Y mientras las actrices que ponen voces a los personajes han quedado en un segundo plano, las cantantes han salido a la luz dejando en segundo plano sus identidades para 'convertirse' en Zoey, Rumi y Mira, los personajes del filme. ¿Casualidad? «Es un producto bien horneado y lleva detrás una afinada maquinaria para entretener y obtener beneficios. Veremos más producciones con este formato», aporta la psicóloga Valeria Sabater. Otra cosa serán los números. «El éxito que han obtenido la película y las canciones, y tan rápido además, es lo que más me ha sorprendido», añade Rubio.

2 El poder de la estética «Todo está elaborado para quedarse en lo más profundo del sistema límbico»

Niñas en un parque temático en Corea dedicado a la película.

El precio de los disfraces de la película en Amazon evidencia el poder de lo visual y de la estética no solo en este caso en concreto, sino en todo el fenómeno K-Pop. Como confirma Rubio, no se entendería sin él:«Serían solo grupos de música pop». A los niños y adolescentes les gusta esa forma de vestir diferente y cuidada, los colores, los tejidos... Y las coreografías, que es otro elemento esencial en cualquier grupo K-Pop y que Huntr/x asume. «Rostros y cuerpos perfectos, bailes sincronizados, voces que impactan, letras pegadizas… Todo está elaborado para cautivar y quedarse ahí, en lo más profundo del sistema límbico», que es la parte emocional del cerebro, contextualiza Sabater, y lo que también lo hace «adictivo». «Conectan más con las emociones», resume.

3 Música que pone contento «Detrás de los jóvenes hay mucha soledad y les da lo que necesitan»

El mensaje de unión pese a las diferencias de las tres protagonistas conquistan a los niños.

Una de las cosas que cuentan los 'kpopers' (los fans de este fenómeno) es que les gusta porque les pone contentos y que les funciona como vía de escape. «Lo que veo entre los más jóvenes es soledad», explica la psicóloga. De ahí que el universo del K-Pop funcione tan bien: «Les da lo que necesitan: música pegadiza y optimista, artistas sacados casi de un mundo de fantasía...». Y en este sentido, la película ha acertado de pleno. Rubio cree que, además, «funciona muy bien como puerta de entrada al fenómeno para los niños occidentales». Hasta ahora el producto era más para adolescentes, que es cuando nace el sentimiento de incomprensión y la necesidad de buscar 'iguales'. «Quizá no haya sido planeado, pero está sucediendo». De hecho, las guerreras arrasan entre los menores de 12 años.

4 El factor grupo «En la adolescencia se construye la personalidad y es necesario un grupo de iguales»

Lo de sentirse parte de una comunidad es el rasgo definitivo del éxito del K-Pop. «El 'fandom' es importante. Hay una conexión entre los cantantes y sus seguidores. Están al tanto de todo y su opinión cuenta», explica Rubio. No es una parte más del producto, sino que tiene un lugar privilegiado: se les pregunta y se les escucha. Y esto hace que los seguidores acaben formando clubes, participando en foros y, en definitiva, sintiéndose parte de algo grande. «La adolescencia es un momento clave en el que se construye la personalidad y para eso es necesario un grupo de iguales...», remata la psicóloga Silvia Álava. Aunque sean surcoreanos.