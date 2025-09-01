Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Adobe Stock
Vivir | Ocio

Marcha japonesa, la 'nueva' y viral manera de ponerse en forma

Esta actividad promete beneficios sin grandes sacrificios

Julia Fernández

Julia Fernández

Lunes, 1 de septiembre 2025, 19:29

Escucha la noticia

5 min.

Septiembre es un mes pesadísimo. Es la vuelta a la rutina, al trabajo... y al deporte. Para lo primero y lo segundo, pocos trucos hay ... más allá de resignarse a que, efectivamente, no nos ha tocado el Euromillón y no podemos mandarlo todo a paseo. Pero para lo tercero quizá encontremos aquí una llave para volver a ponernos las mallas sin cara de asco... porque, además. nos aprietan más que antes de las vacaciones, 'porca' miseria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estabilizado el incendio en Monte Coronado en Málaga
  2. 2 Extinguido el incendio en Benalmádena que llevó al desalojo de seis viviendasy cortes de tráfico este lunes
  3. 3 El fuerte viento y el terral, protagonistas en Málaga este lunes
  4. 4 Adiós a la rueda de repuesto, llaves o la palanca de freno de mano del coche: tienen los días contados
  5. 5

    La portada de los Baños del Carmen de Málaga ya deja ver su imagen original
  6. 6 La ayuda de Hacienda de 1.150 euros por vivir con un mayor de 65 años
  7. 7 Álvaro Ávila cierra La Alvaroteca y afronta nuevo reto en Málaga
  8. 8

    Aires de Libertad en Los Asperones
  9. 9 La mujer asesinada en Motril y su exnovio, arrestado por homicidio y quebrantamiento, eran vecinos de Cártama
  10. 10 Alice, Benjamin o Claudia: los nombres de Aemet para las próximas borrascas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Marcha japonesa, la 'nueva' y viral manera de ponerse en forma

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

Marcha japonesa, la &#039;nueva&#039; y viral manera de ponerse en forma