Estos son los destinos turísticos más masificados del mundo... y sus alternativas

Con el puente de la Inmaculada asomando la patita, ya empezamos a pensar en vacaciones, aunque solo sean tres días de descanso. Los más previsores – ... y también afortunados– probablemente tengan atado ya un viaje, o el de Semana Santa y puede que hasta las vacaciones del próximo verano. Francia, Estados Unidos, Italia, Turquía, México, Grecia, Reino Unido, Egipto, Japón, Hong Kong, Tailandia...

Nunca se ha viajado tanto como ahora. Solo el año pasado, más de 1.400 millones de personas, que se dice pronto, cruzaron sus fronteras para visitar un país extranjero. Y ese regreso masivo de los turistas después del parón de la pandemia ha puesto sobre la mesa un viejo debate: la sobrecarga de viajeros que soportan algunos destinos y que no solo incomoda a los residentes sino también a los propios turistas, que muchas veces tienen que abrirse paso a codazos para visitar los principales reclamos de cada zona.

La saturación turística ya no es un fenómeno aislado. Se trata de una realidad creciente que afecta a destinos icónicos –París, Santorini, Londres, Roma, Nueva York...– pero que se ha dejado notar hasta en rincones perdidos de la naturaleza, puestos de moda por las redes sociales. En ciudades como Barcelona, Venecia o Amsterdam, el número de turistas ya supera ampliamente al de residentes, una situación muy difícil de gestionar por las administraciones locales y que ha llegado a desencadenar enfrentamientos físicos entre vecinos y viajeros.

Los datos son demoledores. Para que nos hagamos una idea de la magnitud de la sobrecarga turística que soportan determinados destinos, el casco urbano de Venecia acumula un total de 392 visitantes por cada vecino en sus poco más de cinco kilómetros cuadrados de superficie, según los datos de un informe elaborado por la plataforma especializada en viajes Go2Africa. Este desembarco masivo de viajeros ha llevado a las autoridades venecianas a establecer una tasa especial de acceso (10 euros, 5 si se compra con antelación) para las personas que quieran visitar la ciudad de los canales los días de mayor afluencia, como pueden ser fines de semana o días festivos.

Aunque si hablamos de masificación turística, Ciudad del Vaticano se lleva la palma en el ranking de países al registrar un total de 7.709 visitantes por cada residente, una cifra estratosférica pero en cierto modo comprensible porque en este minúsculo estado apenas residen un millar de personas. Le sigue Andorra, que el año pasado recibió la visita de casi diez millones de extranjeros, lo que se traduce en un ratio de 117 turistas por residente. «Las estaciones de esquí y su atractivo como paraíso fiscal contribuyen a su éxito como destino turístico», señala el informe, en el que también se destaca la masificación de destinos especialmente populares entre los viajeros de cruceros como San Marino, Palma de Mallorca, Bahamas, Atenas o Miami.

Francia, continúa a la cabeza

Francia, con más de 100 millones de visitantes internacionales, encabeza un año más la lista de los países más visitados del mundo –la celebración de los Juegos Olímpicos en París le dio un empujón adicional–, seguido muy de cerca por España, que recibió a más de 94 millones de turistas. Las islas, tanto Baleares (16 turistas por residente durante los meses de verano) como Canarias (14 millones de visitantes), son dos de los destinos favoritos de los extranjeros que visitan nuestro país para pasar unos días de vacaciones.

«España es uno de los grandes epicentros del turismo mundial, pero también uno de los más afectados por la masificación», destaca el informe. La medalla de bronce de los países más visitados corresponde a Estados Unidos, con 74 millones de viajeros. «Nueva York ostenta el título de estado más visitado, con más de 300 millones de turistas anuales, aunque el que sufre una mayor saturación es Virginia Occidental, con 42 visitantes por residente», precisan en Go2Africa. Si ya has elegido destino para tus próximas vacaciones, disfruta.

ALTERNATIVAS MENOS MASIFICADAS Ciudad del Vaticano | Siena

«La Ciudad del Vaticano es uno de los lugares más visitados del mundo y atrae a millones de turistas a pesar de su diminuto tamaño. A veces, su inmensa afluencia puede abrumar a los visitantes que buscan una experiencia más tranquila y reflexiva. Siena (Italia) ofrece una impresionante arquitectura gótica, apacibles plazas e importantes monumentos religiosos, todo ello en el corazón de la campiña toscana», proponen en Go2Africa.

Andorra | Alpes eslovenos

Para los amantes de las estaciones de esquí y el paisaje montañoso de Andorra, los Alpes eslovenos ofrecen una alternativa igualmente impresionante, pero menos saturada. Con pintorescos pueblos de montaña y pistas de esquí más tranquilas, «Eslovenia se presenta como una opción ideal para los amantes de la nieve que buscan escapar de las multitudes».

Mónaco | Rovinj (Croacia)

Si buscas un destino de lujo en la costa mediterránea, los expertos en viajes recomiendan visitar Rovinj (Croacia) en lugar de pasearse por el saturado Mónaco. «Esta encantadora ciudad costera croata ofrece una mezcla de lujo, historia y belleza natural, pero sin las aglomeraciones que suelen acompañar a los destinos más turísticos».

Antigua y Barbuda | Seychelles

Si dispones de un presupuesto generoso y quieres disfrutar de aguas turquesas cambia las islas Antigua y Barbuda por Seychelles. Las primeras se encuentran en el circuito de cruceros y complejos turísticos del Caribe y está siempre repleta. En Seychelles, sin embargo, se tiene una mayor sensación de aislamiento, con casi la mitad del territorio bajo protección oficial.