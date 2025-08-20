Así se cuidan las plantas para que no se mueran mientras estamos de vacaciones
El riego es una de las claves para que no se marchiten. Pero cuidado con la cantidad de agua porque solemos ahogarlas
Miércoles, 20 de agosto 2025, 00:02
Para evitar que las plantas que tanto hemos mimado durante el año pierdan lustre por falta de cuidados y luzcan perfectas a la vuelta de ... las vacaciones, es necesario seguir unas indicaciones básicas.
Tamaño de la maceta
Si nos vamos a ir de casa durante unos días o incluso semanas y vemos que la maceta se nos puede quedar un poco justa, los expertos en jardinería recomiendan «trasplantar el ejemplar a otro recipiente más amplio no solo para que las raíces crezcan sin dificultades durante nuestra ausencia sino también para que nos permita un margen con el riego».
¿Cada cuánto se riega?
En contra de la creencia popular, en verano basta con regar las plantas dos o tres veces por semana. La clave está en hidratarlas poco, pero bien. Se debe tener en cuenta que es más difícil recuperar una planta por exceso de agua que por defecto. Así que olvídate de dejar las plantas metidas en la bañera con agua. Lo único que conseguirás es que se ahoguen.
Modelos de riego
Hoy en día existen una gran cantidad de sistemas de riego, así como infinidad de marcas y modelos que se adaptan a todas las necesidades y bolsillos: programadores de riego; jardineras con reserva de agua; goteros y conos de riego; hidrogeles; corteza de pino y arcilla expandida... La mayoría de los cultivos en maceta se mueren por un uso incorrecto del agua, sobre todo en agosto.
Dónde las coloco
Las plantas de interior suelen ser plantas que requieren luz indirecta, una mayor exigencia en agua y una humedad relativa. Por ello, «hay que mantenerlas con una buena iluminación, pero evitando colocarlas en zonas de la casa con corrientes de aire porque van a resecar en exceso el ambiente y la tierra de la maceta se deshidrata más rápido».
Fertilizantes
Basta con usarlos una vez al mes. Los más comunes se liberan de manera progresiva, aunque también existen de liberación lenta, de manera que solo tenemos que recurrir a ellos unas tres o cuatro veces al año. «En el caso de usar fertilizantes líquidos, con una aplicación antes de irnos de vacaciones es suficiente», señalan los expertos en jardinería.
