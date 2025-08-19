Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sabes que...

El canto de los grillos te chiva la temperatura que hace

Cuanto más calor hace, más rápido va su metabolismo y, por tanto, más frecuente es su soniquete

Carmen Barreiro

Carmen Barreiro

Martes, 19 de agosto 2025, 00:02

Escucha la noticia

1 min.

El canto de los grillos es una de las bandas sonoras que resuena en las noches de verano. Ese cricrí constante que acompaña nuestras veladas ... estivales no es solo un sonido de fondo. Aunque no lo creas, ese soniquete es, curiosamente, una forma natural de saber la temperatura que hace en la calle o en el campo. A finales del siglo XIX, el físico Amos Dolbear descubrió que la frecuencia del canto de los grillos varía según la temperatura ambiente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Altercado en el real: un herido grave por un botellazo y tocamientos a varias chicas
  2. 2 ¿Nombrar a los hijos cotitulares de cuentas bancarias es una donación?: la Agencia Tributaria lo aclara
  3. 3 Un grupo de jóvenes, a golpes y mordiscos con unos policías locales de Marbella
  4. 4 Las empresas no guardarán el puesto a los empleados en excedencia a partir de esta fecha
  5. 5 Controlado el incendio declarado en Monte Coronado, en Málaga capital
  6. 6

    «Puede que llegue tarde»: 25 años tras la pista de un SMS
  7. 7 Decretan el cierre de las dos primeras casetas en el Real de la Feria de Málaga
  8. 8

    «Vivimos en la caravana y nos hemos montado una piscina»
  9. 9 Camela causa baja en la Feria de Málaga por la enfermedad de Dioni Martín
  10. 10

    Un reventón térmico obliga a desalojar las playas de Granada y a rescatar a siete personas a la deriva

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El canto de los grillos te chiva la temperatura que hace

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

El canto de los grillos te chiva la temperatura que hace