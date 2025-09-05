Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Adobe Stock
Vivir | Nutrición

Los ultraprocesados atacan el cerebro, pero... ¿es bueno vetarlos del todo?

Un estudio revela que 'lo prohibido' nos tienta más y que darse un capricho esporádico quizá sea el mejor remedio para no caer en el abuso

Amanda Sierra

Amanda Sierra

Viernes, 5 de septiembre 2025, 00:08

Escucha la noticia

3 min.

Es difícil resistirse a la oferta de alimentos ultraprocesados. Seguro que este verano hemos sucumbido más de la cuenta. Y ese relax en nuestros buenos ... hábitos alimenticios tiene consecuencias que ahora vemos rápidamente en la báscula: el Instituto Europeo de la Obesidad estima que llegamos a ganar hasta cinco kilos durante el periodo estival. Lo que nos preocupa ahora en septiembre suelen ser los michelines, aunque la acumulación excesiva de grasa en nuestro organismo –¡ay, esos chutes de ultraprocesados que nos hemos metido tienen mucha culpa!– va mucho más allá de lo estético: ya sabemos que está rotundamente demostrado que la obesidad incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes, artrosis y algunos tipos de cáncer (como el de mama o el de colon), pero es que además, y de esto se habla muy poco, la obesidad afecta al cerebro. Sí, al cerebro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Medio Ambiente ya busca el primer nido de avispas velutinas en Málaga
  2. 2 Un trabajador sufre un ictus mientras se cambiaba en el vestuario de la empresa y un tribunal rechaza que sea accidente laboral
  3. 3 Sierra Blanca apuesta por una torre de 22 plantas para El Bulto que permitirá ganar zonas verdes
  4. 4 Doce fiestas gastronómicas para septiembre en Málaga: degustaciones y mercados de productos
  5. 5 San Diego Comic-Con Málaga tendrá a Arnold Schwarzenegger como invitado estrella
  6. 6

    El nombre de Susana Díaz desaparece del rótulo de la sede del PSOE de Torremolinos
  7. 7

    Las infecciones de transmisión sexual se multiplican por cinco en Málaga en una década
  8. 8

    La alcaldesa de Torremolinos anuncia que se somete a una última cirugía tras superar el cáncer
  9. 9

    A la búsqueda del enigma de un gran edificio de la Málaga fenicia: arranca la nueva campaña en el Cerro del Villar
  10. 10 Cuidado con el precio de la potencia: Facua advierte del truco de algunas eléctricas para captar clientes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Los ultraprocesados atacan el cerebro, pero... ¿es bueno vetarlos del todo?

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

Los ultraprocesados atacan el cerebro, pero... ¿es bueno vetarlos del todo?