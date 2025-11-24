Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Dejo el azúcar: ¿lo sustituyo por glicina, el edulcorante de moda?

No todos los endulzantes cumplen con lo que buscamos ni son tan 'naturales'. He aquí una miniguía...

Julia Fernández

Julia Fernández

Lunes, 24 de noviembre 2025, 19:00

Comenta

Escucha la noticia

4 min.

Uno de los caballos de batalla más habituales en una alimentación saludable es reducir el consumo de azúcar. Hasta la OMS nos tiene aleccionados: deberíamos ... consumir no más de 6 cucharaditas de café al día (unos 25 gramos). Y lo cierto es que siempre se nos va la mano... sin saberlo porque no es solo el azúcar que le echamos al café por las mañanas. Muchos productos y bebidas que consumimos habitualmente lo llevan oculto. «Leer las etiquetas es fundamental para detectarlo», avisa Elena Rivero, profesional del centro Sarai Alonso Nutricionista.

