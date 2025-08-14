Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Carlos Vega lleva como animador de hotel un total de 17 años. R. C.

Carlos Vega

Animador de hotel
«Ahora a los niños les pones 'Veo, Veo' y piden Lola Índigo»

Un verano a la última ·

Este profesional se confiesta un «enamorado» de su trabajo, a pesar de ir al tajo todo el verano

Silvia Osorio

Jueves, 14 de agosto 2025, 00:37

Carlos Vega carraspea antes de coger el micro y empezar a entretener a todo el personal. Sol y más de 30 grados. El calor aprieta. ... No le importa. A sus 38 años, es jefe de animación en el hotel Garden Playanatural Hotel & Spa, en El Rompido (Huelva), y cada día del verano echa el resto en un trabajo que le tiene «enamorado».

