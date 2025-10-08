Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Esta es la enfermedad que vacía las escuelas infantiles cada otoño

Pocos críos se libran de los virus a estas alturas del año y las salas de espera de los ambulatorios ya se empiezan a llenar de niños enfermos

Carmen Barreiro

Carmen Barreiro

Miércoles, 8 de octubre 2025, 00:16

Apenas llevamos un mes de curso y la mayoría de los alumnos de las escuelas infantiles –y de los colegios e institutos seguro que también– ... ya se han tenido que quedar algún día en casa porque no se encontraban bien. Un clásico de esta época que, además, pone en jaque todo el organigrama familiar. Si no es por tos es por mocos y si no porque tienen fiebre, dolor de garganta... La cosa es que pocos críos se libran de los virus a estas alturas del año y las salas de espera de los ambulatorios ya se empiezan a llenar de niños con catarros, crisis asmáticas, covid... y, por supuesto, de casos de boca-mano-pie, una enfermedad súper contagiosa que vacía las aulas de las guarderías cada otoño y que suele asustar mucho a los padres, sobre todo a los primerizos.

