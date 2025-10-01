Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Vivir | Consumo

Cómo tener coche sin comprarlo: dos fórmulas para dos necesidades

Las distintas formas de alquiler a largo plazo ganan terreno entre los particulares

Iratxe Bernal

Miércoles, 1 de octubre 2025, 00:28

Cuando compramos un coche nuevo, valoramos muchos factores, aunque el principal suele ser el precio. De hecho, muchas veces caemos en el error de considerar ... únicamente lo que nos va a costar sacarlo del concesionario y matricularlo. Y resulta que eso es sólo una parte de lo que nos vamos a gastar en él. Piensa en el seguro, la ITV, el mantenimiento… Y esto solo por citar algunos de los desembolsos que irán aumentado a medida que el coche vaya cumpliendo años. Reducir el coste inicial y mantener a raya estos gastos son las principales razones por las que en España cada vez más particulares optan por el 'renting' o el 'leasing', dos alternativas a la compra que hasta hace poco parecían limitadas a las empresas o a quienes querían estrenar coche cada poco tiempo.

