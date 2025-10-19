Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Adobe Stock
Vivir | Trabajo

Este es el horario 'laboral' que debe seguir un parado para encontrar trabajo

Buscar empleo es un trabajo en sí mismo, así que apunta porque hay que aprender a hacerlo bien

Iratxe Bernal

Domingo, 19 de octubre 2025, 00:08

Comenta

Buscar trabajo es un trabajo en sí mismo. Si estás –o has estado en paro– habrás tropezado alguna vez con esta afirmación. Puede que hasta ... creas entenderla. «Está claro que no podemos esperar a que las cosas ocurran por sí mismas –te dices–. Toca ponerse las pilas». Y, sí, por ahí van los tiros, pero es fácil que te estés quedando corto. ¿Te has planteado, por ejemplo, marcarte un horario de oficina y unos objetivos semanales para esa búsqueda de empleo?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los policías que salvaron a un hombre que saltó al vacío en Vélez: «Lo hemos sujetado como si fuera la última cosa en la Tierra»
  2. 2 Antonio Banderas tras la boda de su hija: «Ha habido lagrimillas, pero de felicidad»
  3. 3

    Trump y Maduro concentran tropas en el Caribe y se preparan para la guerra
  4. 4 La hija de Antonio Banderas se casa hoy en un hotel de lujo de Valladolid
  5. 5 Cambios de tráfico desde esta semana en el entorno de Martínez Maldonado por las obras del metro de Málaga
  6. 6

    El mirador de la Camorra: el lugar de Alameda desde donde se pueden ver hasta cinco provincias
  7. 7

    El Unicaja y el Barça, cada vez más cerca
  8. 8 Colectivos de discapacidad: «Es inadmisible que las escaleras del Cercanías en el aeropuerto de Málaga lleven meses averiadas»
  9. 9

    Mónica Naranjo: «Tengo recuerdos especiales de mi niñez en Málaga»
  10. 10

    Un Juan Cruz estelar, ante su primer cruce con el Málaga de sus amores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Este es el horario 'laboral' que debe seguir un parado para encontrar trabajo

Este es el horario &#039;laboral&#039; que debe seguir un parado para encontrar trabajo