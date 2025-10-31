Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Halloween, ese negocio. Esto cuesta la fiesta que hemos importado…

Los españoles destinan ya 400 millones de euros a esta celebración que hasta hace poco era una rareza

Julio Arrieta

Julio Arrieta

Viernes, 31 de octubre 2025, 00:18

Hasta no hace tanto tiempo, no más de dos décadas, Halloween era aquel carnaval extraño que salía en las películas americanas, generalmente las de terror, ... que no parecía encajar con ninguna festividad conocida por aquí y que nos resultaba algo incomprensible. Ahora, es una fiesta bien asentada en nuestros calendarios e insoslayable en cualquier hogar con niños, además de uno de los acontecimientos comerciales más consolidados en España.

