Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

¿Eliges el producto más caro, el barato o la opción intermedia?

Ojo al 'efecto señuelo', el truco para que gastes de más

José Carlos Castillo

José Carlos Castillo

Martes, 23 de septiembre 2025, 00:43

Escucha la noticia

5 min.

Recuerdas aquel 'yo no soy tonto' que cierta cadena de electrodomésticos utilizaba como eslogan? Tiene mucho que ver con el llamado 'efecto señuelo' que las ... marcas utilizan para hacernos elegir determinados productos -normalmente, lo más caros- sin que nos demos cuenta... es más, lo consiguen haciéndonos creer que somos muy avispados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Nos estafaron casi 25.000 euros en 2021 para la entrada de una casa y aún no hemos recuperado el dinero»
  2. 2

    Un nuevo barrio toma forma en Málaga: así es el cambio radical de los suelos de Amoniaco
  3. 3 Evacuado al Hospital Regional de Málaga un hombre tras sufrir un accidente con un paramator en la playa de Benajarafe
  4. 4 Descubren en Teba un dolmen de más de 5.000 años, uno de los mejor conservados de Andalucía
  5. 5 Condenan a los padres de la bebé a la que quemaron el 42% del cuerpo con agua hirviendo: 16 años de cárcel para él y 4 para ella
  6. 6 La novedad en las citas médicas del SAS que llegará a tu móvil desde este lunes
  7. 7 75 euros por una foto, 55 por un autógrafo: ¿Qué artistas cobrarán en la San Diego Comic-Con Málaga?
  8. 8 Andalucía arranca la campaña de vacunación de la gripe: estas son las fechas y grupos de riesgo
  9. 9 Ouigo lanza billetes de tren para viajar de Málaga a distintos puntos de España desde 9 euros
  10. 10 Un nuevo gimnasio ocupará el histórico local de Juan Lucas en Armengual de la Mota

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur ¿Eliges el producto más caro, el barato o la opción intermedia?

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

¿Eliges el producto más caro, el barato o la opción intermedia?