Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vivir | Consumo

¿Amortizar hipoteca o ahorrar? Seis preguntas para saber qué te conviene ahora mismo

La gran duda a finales de año es qué hacer con ese superávit de dinero que hemos acumulado

Iratxe Bernal

Domingo, 7 de diciembre 2025, 00:08

Comenta

Si pese a lo caro que está todo y a la hipoteca nuestras cuentas domésticas acaban con superávit, quizá dar un empujoncito al préstamo nos ... parezca el mejor destino para ese dinero. Pero no siempre es así... Depende de muchos factores, algunos económicos y otros meramente personales. Quizá librarnos cuanto antes de la deuda nos dé tranquilidad o puede que primemos hacernos con un colchón en efectivo para lo que pueda pasar. Pero si no sabes qué hacer, busca un simulador en Internet y ve valorando estas seis cuestiones:

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Terremoto de Fuengirola: el segundo más grande en Málaga de los últimos 100 años
  2. 2 Prisión para un ladrón por el brutal apuñalamiento a un hombre que lo sorprendió asaltando su chalé en Málaga
  3. 3 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  4. 4 Una colisión frontal entre dos coches deja una persona fallecida y otra herida en Alcaucín
  5. 5 Nuevo millonario en Málaga: el cuponazo de la ONCE deja 6 millones en un solo cupón
  6. 6 Muere Gonzalo Padrón, mano derecha de Celia Villalobos en su etapa como alcaldesa de Málaga
  7. 7 La dirección federal del PSOE recabó la versión de Navarro un día después de que la denuncia sobre presunto acoso sexual llegara a Fiscalía
  8. 8 Postres para los más disfrutones en Málaga
  9. 9 A prisión los dos detenidos por el asesinato del pequeño Luca en Almería
  10. 10 Desvían a Málaga casi una veintena de vuelos por la niebla que afecta a gran parte de Andalucía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur ¿Amortizar hipoteca o ahorrar? Seis preguntas para saber qué te conviene ahora mismo

¿Amortizar hipoteca o ahorrar? Seis preguntas para saber qué te conviene ahora mismo