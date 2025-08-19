Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Tu cerebro también quiere que el verano no se acabe

Las relaciones sociales, la luz y el deporte favorecen su salud, aunque ojo con la vida social que hace en esta época

Jesús J. Hernández

Jesús J. Hernández

Martes, 19 de agosto 2025, 19:09

Solemos ver la vida como algo inmutable. Nos vemos igual que hace quince años y no somos los mismos que hace tres. Creemos que nuestras ... ideas se mantienen intactas aunque digan lo contrario y, si apreciamos alteraciones en nuestro aspecto físico, nos aferramos al último baluarte de nuestro ser, nuestro cerebro, siempre el mismo, siempre idéntico. Error. Dicen los neurocientíficos que nuestra materia gris ni siquiera funciona igual en todas las estaciones del año. Y, por cierto, en verano, va mejor.

