Nació en Barcelona, pero en 2005 fue a montar un espectáculo de La Fura dels Baus a Mérida y ya se quedó en Extremadura. Criado ... por escaladores asiduos a Monserrat, su padre ya fue 'rigger' antes de que esta palabra se acuñara pues montó, entre otros, el escenario de los Beatles en España. Isaac Flix siguió sus pasos y hoy acumula 27 años de experiencia aportando seguridad a 1.500 espectáculos y eventos por todo el mundo. También imparte clase en el Centro de Tecnología del Espectáculo (CTE) de Madrid mientras en España se termina de regular una formación profesional más completa.

– ¿Qué es el 'rigging'?

– Tiene que ver con todos los sistemas que se utilizan para elevar elementos, ya sea de sonido, luces, acróbatas... 'Rigging' significa aparejo y viene de los barcos del siglo XV. En la primera travesía del barco iba el 'rigger' que había conectado las velas con el barco o diseñado las poleas. Nosotros conectamos los elementos de la escenografía a un estadio con unos sistemas pensados para que el estadio o el espacio no se caiga.

– Suena a trabajo de ingenieros.

– Claro, los ingenieros nos dan puntos de anclajes con unas cargas y ellos supervisan y son los últimos responsables. Hay ingenieros especialistas en cada espacio al que vamos. Nosotros llegamos a colgar en un evento pequeño 50 o 60 toneladas de los techos; y en un evento grande como el Mobile Congress hay hasta 1.500 toneladas. Iron Maiden fueron 130 toneladas entre focos y sonido. Pues nosotros enganchamos motores en los techos para repartir todas esas cargas. La parte más delicada es cuando lo elevamos todo.

– ¿Cómo empezó usted en esto?

– Por mi padre, que trabajaba con La Fura dels Baus. El 'rigging' aquí empezó con las Olimpiadas del 92, cuando se hicieron estadios grandes, necesitaban gente que se colgase y buscaron escaladores. Luego, tanto a Barcelona como Madrid empezaron a venir giras mundiales y aquellos primeros 'riggers' enseñaron cómo trabajar a los escaladores de entonces.

– ¿Cuáles han sido los últimos conciertos que ha montado?

– Dua Lipa, Iron Maiden, Muse... Ver he visto a todos los grandes, Shakira, Beyoncé, Rolling Stones, AC/DC... Me faltan muy pocos y ya casi que voy por tachar los que me faltan de la lista, como hice hace poco con Iggy Pop.

– ¿Sólo hace conciertos?

– También existe el 'rigging' acrobático, con personas. Ahí la parte más importante es el directo, hay nervios y está el factor humano. He trabajado tres veces en el Circo del Sol, en innovación son muy buenos, lo mejor en sistemas de vuelos con seguridad.

– ¿Hay muchos 'riggers' en España o hacen falta?

– Falta gente, sobre todo con capacidad completa, porque esto son muchas cosas, no solo colgarse. Gente que trabaja en altura hay mucha, pero 'riggers' completos habrá entre 100 y 150. Y luego hace faltan profesionales que supervisen. Yo soy 'head rigger', además de revisar el escenario, me tengo que encargar de que el montaje sea ágil y seguro

– ¿Qué afronta con más ánimo, el montaje o el desmontaje?

– El montaje es más intenso y más divertido. Los desmontajes son de noche casi siempre. Pero según el día. A veces dentro del mismo festival montas y desmontas porque cada artista quiere un diseño.

– ¿Hay hueco para divertirse?

– A mí me gusta ver un par de temas de los grupos con los que trabajo, pero mi cabeza está concentrada para lo que se viene después. Un pequeño fallo puede desencadenar un desastre muy grande.

– ¿Para ser un trabajo tan especializado y no exento de riesgos los sueldos son acordes?

– En pandemia decayó esto y estaba medio retirado, pero en 2022 resurgieron los festivales, me volvieron a llamar y ahora mismo las condiciones ya no se regatean, la verdad. Desde las grandes producciones se sabe que el 'rigging' no puede fallar, pero no siempre fue así. Cuando yo empecé, un amigo cayó desde 14 metros y murió. Solo llevábamos arnés para estar colgados y como éramos escaladores esto era una cosa de valientes y se quería rapidez. Pero esto cambió en 2007 cuando en el montaje de los Rolling Stones murieron dos personas y otra se quedó en silla de ruedas. La gente empezó a mirar más allá de los espectáculos, ¿qué pasa en los montajes? Y la seguridad evolucionó con protocolos. De todos modos, queda ajustar los horarios porque se trabaja mucho de noche o con calor. Y como es un trabajo de temporada los 'riggers' encadenan muchos eventos y esto es cansado. La tecnología y la seguridad van a más, pero a veces no queda otra que cuidarnos entre nosotros.

– Cite el escenario más bestial al que se ha enfrentado

– El 360 de los U2. Era giratorio, se desplegaba una pantalla encima de los artistas, tenía 57 metros de altura y arriba había hasta baño y una habitación con zona de descanso para los 'riggers'. Se tardaba tres días en montar cuando la mayoría se monta en un día y se desmonta en otro. Para esa gira de U2 se hicieron tres escenarios iguales. Al final fundieron todo el hierro. También he trabajado tres veces con Rammstein y no está nada mal lo que montan.