Dani Maldonado

Teo López Navarrete - Rector

«La UMA podría tener hasta 59 millones más si la Junta corrigiese su modelo de financiación»

El rector denuncia «la desigualdad» del reparto de fondos andaluces y asegura no temer la llegada de nuevas universidades privadas

Alberto Gómez

Alberto Gómez

Domingo, 28 de septiembre 2025, 00:27

Apenas quedan dos horas para el acto de apertura del curso y Teodomiro López (Badajoz, 1960), lejos de atrincherarse para ultimar su discurso o calmar ... los nervios, concede una entrevista. Como si sobre la inauguración no planease la amenaza de una protesta (durante la charla comienzan a escucharse, tímidas, algunas bocinas), como si no tuviera el reto titánico de sacar adelante una institución histórica que hace unos meses rozó la quiebra y como si la toga enfundada con mimo pero dejada descuidadamente sobre una silla no pareciera avisarle de que es hora de cambiarse. Porque Teo, como se hace llamar, ha demostrado que a sangre fría, al menos en apariencia, no le gana nadie. A malagueño, dice, tampoco.

