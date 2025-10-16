La UMA sitúa a 77 investigadores entre los más influyentes del mundo

La Universidad de Málaga (UMA) ha logrado colocar a 77 profesores entre los investigadores más influyentes del mundo. Así lo constata el último ranking Standford, ... una de las guías de referencia para determinar que el personal docente tiene entre la comunidad científica. Esta clasificación incluye dos apartados, uno en el que se analizan todas las referencias a lo largo de la carrera científica, y otro que se elabora teniendo en cuenta únicamente las citación en el año 2024.

Los profesores son, a su vez, clasificados en 22 áreas y 174 subáreas. Para ser incluidos en el ranking deben encontrarse entre el 2% del talento más citado en su subárea de especialización. Teniendo en cuenta estos criterios, la UMA coloca a 46 investigadores por trayectoria. Los otros 33 aparecen gracias a citaciones de sus trabajos en los últimos años.

El nuevo ranking también representa una evolución positiva para la UMA, al aumentar el número de profesores que figuran, aunque sea en solo un representante más. En 2024, aparecían en el listado 76 investigadores. En 2023, eran 62 mientras que en 2022 eran 66 profesores.

En cuando a comunidades autónomas, Andalucía es la tercera comunidad con mayor número de científicos entre el 2% con más impacto a nivel internacional, según el último ranking, la región ha incrementado un 12,1% el número de profesores universitarios e investigadores (PDI) pertenecientes al sistema público de educación superior incluidos entre los perfiles científicos más influyentes del mundo, alcanzando un total de 501 en 2024 frente a los 447 del ejercicio anterior.

En la tabla que recoge el impacto de toda la carrera investigadora, la primera universidad andaluza es la de Granada, con 104 investigadores, seguida de la de Sevilla, con 81. El resto se encuentra en una horquilla entre 36 y cuatro representantes. El ranking del año 2024 lo lidera, igualmente, la Universidad de Granada con 132 científicos, le sigue la Universidad de Sevilla, con 98, y el resto de instituciones académicas públicas andaluzas registra entre 47 y ocho investigadores en esta tabla.

Tercera comunidad

Si además de las universidades se computa el conjunto de organismos públicos y privados con sede en Andalucía, la cifra de investigadores se eleva a 658, vinculados a medio centenar de entidades entre las que destacan los centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) con sede en Andalucía, con 116 investigadores, y los hospitales universitarios, con 14.

De acuerdo con esos datos, Andalucía es la tercera comunidad autónoma con mayor número de científicos en el ranking, sólo por detrás de Cataluña y Madrid. Esa representatividad se mantiene tanto en la clasificación que considera todas las citaciones de la carrera científica, como las registradas en 2024.