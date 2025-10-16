Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una imagen de archivo de un laboratorio de la UMA. Salvador Salas

La UMA sitúa a 77 investigadores entre los más influyentes del mundo

El ranking Stanford destaca a los profesores por las referencias científicas y el número de veces que son citados en otros trabajos

Matías Stuber

Matías Stuber

Jueves, 16 de octubre 2025, 00:21

Comenta

La Universidad de Málaga (UMA) ha logrado colocar a 77 profesores entre los investigadores más influyentes del mundo. Así lo constata el último ranking Standford, ... una de las guías de referencia para determinar que el personal docente tiene entre la comunidad científica. Esta clasificación incluye dos apartados, uno en el que se analizan todas las referencias a lo largo de la carrera científica, y otro que se elabora teniendo en cuenta únicamente las citación en el año 2024.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Coín
  2. 2 El restaurante La Cosmopolita cierra tras 15 años como referente en Málaga
  3. 3 Muere un obrero de 25 años al quedar sepultado cuando cavaba una zanja junto a una casa en Alcaucín
  4. 4 Un cadáver saponificado, envuelto en plástico y dentro de un saco en el pantano de Casasola
  5. 5 Cuenta atrás para que la baliza V16 sea obligatoria: la fecha clave y la multa que te pondrán si no la llevas
  6. 6 Mango avisa de un ciberataque que ha dejado al descubierto datos de clientes
  7. 7 Arrestan al encargado de un restaurante de Estepona por agresiones sexuales a tres camareras
  8. 8

    El Don Pepe Gran Meliá cierra sus puertas un año para una reforma integral de 40 millones de inversión
  9. 9

    El Hospital de la Axarquía desarrolla una práctica pionera en salud mental en Andalucía
  10. 10 Raya el coche de un excompañero en un centro comercial para evitar ser pillado y las cámaras desmontan su estrategia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La UMA sitúa a 77 investigadores entre los más influyentes del mundo

La UMA sitúa a 77 investigadores entre los más influyentes del mundo