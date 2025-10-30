La UMA llama a los malagueños a donar sangre: un pequeño gesto que salva vidas

La Universidad de Málaga (UMA) organiza una nueva campaña de donación de sangre. Durante todo el mes de noviembre, las diferentes facultades también se convertirán ... en un punto de solidaridad para aumentar las reservas del Centro Regional de Transfusión, Tejidos y Células de Málaga. La campaña arranca el próximo 4 de noviembre, en la Facultad de Derecho.

Como en anteriores ocasiones, habrá una unidad móvil medicalizada en la que se realizará la extracción de sangre. El último día de esta campaña es el 27 de noviembre, en la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo. «Cada donación puede salvar hasta tres vidas. La sangre no se puede fabricar y siempre hay personas que la necesitan: pacientes en tratamientos médicos, personas con enfermedades crónicas o víctimas de accidentes. Tú puedes ser la diferencia», señala la UMA en un comunicado.

Para poder donar, hay que cumplir los siguientes requisitos: tener entre 18 y 65 años y pesar más de 50 kilos, además de gozar, lógicamente, de un buen estado de salud. Además, los interesados tienen que llevar su DNI por motivos de identificación. No es necesario acudir en ayunas para poder donar sangre. «Además de la satisfacción de ayudar a quien más lo necesita, los donantes recibirán un pequeño refrigerio y la gratitud de toda la comunidad», se precisa.

A continuación, todas las fechas y lugares para participar en esta nueva campaña de donación de sangre.