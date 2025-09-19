La UMA firma el manifiesto por la cultura como derecho fundamental

La pasión con la que Antonio Morales, presidente de la Plataforma Cívica Mediterránea, presentaba el manifiesto por la cultura como derecho fundamental es equivalente a ... la necesidad de que se implante. Este viernes, la Universidad de Málaga ha hecho firme su apuesta por este texto, que ha estado apoyado por todas las universidades públicas andaluzas. «La cultura es una exigencia democrática (…) La cultura constituye el fundamento de los valores y principios constitucionales (…) Sin cultura no existe identidad, ni emoción, ni belleza, ni ciencia, ni excelencia, ni tampoco sueños; sin la cultura no hay futuro posible», defiende este manifiesto.

El Rectorado de la Universidad de Málaga fue testigo de la firma de este texto, en la que estuvieron presentes el rector de la UMA, Teodomiro López Navarrete; el portavoz de las Universidades Públicas Andaluzas y rector de la Universidad Pablo de Olavide, Francisco Oliva; el presidente de la Plataforma Cívica Mediterránea y autor del manifiesto, Antonio Morales; autores del texto Juan de Dios Mellado y José Gutiérrez; la vocal de la Plataforma Cívica Mediterránea y exrectora de la UMA, Adelaida de la Calle, y el miembro de la misma plataforma y barítono, Carlos Álvarez.

«A ver si dejamos de ser el país que debate temas sin importancia sólo por ir unos contra otros y establecemos de verdad la cultura como derecho fundamental, que eso sí que crea ambientes diferenciados y el debate es un debate intelectual», defendió Adelaida de la Calle. Por su parte, el rector de la Universidad Pablo de Olavide, se mostró esperanzado en que esta iniciativa no quede sólo en un manifiesto: «Desde el punto de vista jurídico va a proteger a la persona que se le pueda vetar o juzgar por lo que diga y haga en su expresión cultural. Hay una censura que se está implantando en nuestra sociedad y que prohíbe determinados espectáculos porque no les gusta que dicen o hacen… Pero es que la cultura no siempre tiene que gustar, es un movimiento de expresión que es incluso bueno que nos haga sentir incómodos», explicó Francisco Oliva.

Migue Fernández

El barítono malagueño Carlos Álvarez, también miembro de la Plataforma que ha desarrollado este manifiesto, conoce bien de cerca la cultura y la necesidad de que sea un derecho fundamental. «El mundo de la cultura es lo que define al ser humano y el ser humano no tiene una forma mejor de comunicación que la cultura. Por eso esta plataforma pretende que la cultura sea recibida como un derecho fundamental», puntualizó el artista.

«Estoy encantado de que hace unos meses defendiéramos este manifiesto que nació en Málaga y ahora lo estemos firmando con el apoyo de todas las universidades. El papel de la cultura es esencial en el día a día de los que nos dedicamos al conocimiento», añadió el rector de la UMA, Teodomiro López Navarrete.

Como bien concluye el manifiesto: «La riqueza de los pueblos la determina y condiciona su cultura, porque la cultura es la que nos relaciona con el mundo; la que nos sirva para conocer el mundo; la que nos transforma como individuos y la que nos devuelve la fe en el futuro».

Manifiesto completo: