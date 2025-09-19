Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Momento de la firma del manifiesto, este viernes en el Rectorado de la UMA. Migue Fernández

La UMA firma el manifiesto por la cultura como derecho fundamental

El texto, impulsado por la Plataforma Cívica Mediterránea, se ha puesto en marcha en Málaga con la firma de todas las universidades andaluzas

Cristina Pinto

Cristina Pinto

Viernes, 19 de septiembre 2025, 16:11

La pasión con la que Antonio Morales, presidente de la Plataforma Cívica Mediterránea, presentaba el manifiesto por la cultura como derecho fundamental es equivalente a ... la necesidad de que se implante. Este viernes, la Universidad de Málaga ha hecho firme su apuesta por este texto, que ha estado apoyado por todas las universidades públicas andaluzas. «La cultura es una exigencia democrática (…) La cultura constituye el fundamento de los valores y principios constitucionales (…) Sin cultura no existe identidad, ni emoción, ni belleza, ni ciencia, ni excelencia, ni tampoco sueños; sin la cultura no hay futuro posible», defiende este manifiesto.

